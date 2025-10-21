ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة

باكو، 22 أكتوبر، (اذرتاج)

أعلنت وزارة الزراعة الأذربيجانية أن الطماطم تحافظ على ثقلها النوعي بين المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من البلد إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزارة في بيان أن صادرات الطماطم من أذربيجان إلى الأسواق الخارجية زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث شهدت الفترة المذكورة تصدير 144,029.4 طن من الطماطم وهو ما يمثل زيادة قدرها 23.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كما سجلت قيمة الطماطم المصدرة ارتفاعاً بنسبة 12.6 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 157,171.6 ألف دولار فيما أشارت الوزارة إلى أن وتيرة تصدير الطماطم إلى الأسواق الخارجية مستمرة بشكل ديناميكي.