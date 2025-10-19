خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية

خانكندي، 20 أكتوبر، (أذرتاج)

يعقد منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية المُكرّس لـ"عام الدستور والسيادة" في مركز المؤتمرات بمدينة خانكندي. وتشارك في المنتدى حوالي 300 منظمة غير حكومية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه عُرض في البداية مقطع فيديو بعنوان "رسالة إلى الشهيد" وعُزف النشيد الوطني الأذربيجاني.

بعد الكلمات الرسمية في المنتدى، تُعقد حلقات نقاش حول مواضيع "التراث التركماني: الولاء للجذور التاريخية" و"نحو المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر: فرص جديدة للمنظمات غير الحكومية" و"المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية المنفتحة على العالم: تقنيات التوحيد في مواجهة العزلة" و"مفهوم المنظمات غير الحكومية الرقمية: الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية".

وسيُختتم الحدث بفقرة فنية.