مؤتمر دولي في باكو يناقش استقلال القضاء والعلاقة مع سلطتي التشريع والتنفيذ

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

استضاف مركز باكو للمؤتمرات في 14 أكتوبر مؤتمراً دولياً بعنوان "العلاقات بين السلطة القضائية والفرعين الآخرين للدولة" وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة السابعة والستين للرابطة الدولية للقضاة وحضر المؤتمر نحو 300 مندوب من 71 بلدا وبينهم قضاة ومحامون وخبراء قانونيون وممثلون عن منظمات دولية.

وأكد رئيس اتحاد قضاة أذربيجان رامز رضاييف في كلمته أن الفصل بين السلطات هو شرط أساسي لبناء دولة القانون ووصف السلطة القضائية بأنها آلية موازنة مستقلة في نظام سلطة الدولة.

وقال رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء والعدالة الأذربيجاني إنعام كريموف إن الفصل بين السلطات هو آلية توازن تحمي المواطنين من تركز السلطة وأضاف أن الإصلاحات القضائية العميقة والمستمرة التي تتم تحت قيادة الرئيس إلهام علييف عززت المحاكم وحولتها إلى مؤسسات تبعث على الثقة. ووصف كريموف استقلال القضاء بأنه مسؤولية شخصية وليست مجرد امتياز.

ومن جانبه، تحدث رئيس الرابطة الدولية للقضاة دورو سيسا عن وجود أمثلة على الانتهاك الخطير لمبادئ سيادة القانون في بعض البلدان الأوروبية داعياً إلى ضرورة محاربة هذا الوضع الجاد.

كما أشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (عبر الفيديو)مارغريت ساترثويت إلى أن الإجراءات غير القانونية للفرعين السياسيين للسلطة هي من أقوى التهديدات لاستقلال القضاء.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم مسؤولين أذربيجانيين بارزين ومن بينهم وزير العدل فريد أحمدوف وإنعام كريموف ورامز رضاييف بميداليات شرفية من الرابطة الدولية للقضاة.