الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط الحضري تواصل أعمالها بجلسة نقاشية

خانكندي، 16 أكتوبر، (اذرتاج)

تواصل اليوم الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط الحضري تحت شعار "نحو مدن مرنة مناخيا وصحية: الشراكات الإقليمية والحلول الابتكارية" أعمالها بجلسة نقاشية في مدينة خانكندي. يتم تنظيم الحدث بالتعاون بين لجنة التخطيط العمراني والمعمار في أذربيجان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

أفادت وكالة اذرتاج أن الجلسة النقاشية بعنوان "الروابط بين المدن والريف من أجل التنمية الاجتماعية الاقتصادية التوازن الإقليمي واستدامة البيئة" يتم إدارتها من قبل نائبة المجلس الوطني الأذربيجاني وبطلة المناخ لمؤتمر الكوب29 نكار أرباداراي.

ويشارك في المنتدى الذي يعقد في مركز خانكندي للمؤتمرات أكثر من 400 ممثل من مؤسسات خاصة وعامة من 60 بلدا إضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والمعاهد الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.