مبعوث الرئيس الأذربيجاني يناقش في إيران "المرحلة الجديدة" للعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

زار ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة خلف خلفوف إيران في 20 أكتوبر حيث التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي ومستشار الرئيس الإيراني للشؤون السياسية مهدي سنايي ونائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.

وركزت الاجتماعات على آفاق تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، بما يتماشى مع "المرحلة الجديدة" التي نشأت في العلاقات الثنائية على أساس الاتفاقيات الهامة التي تم التوصل إليها بين الرئيس إلهام علييف والرئيس مسعود بيزشكيان في إطار زيارات الرئيس الإيراني أذربيجان.

وأكد الطرفان على الأهمية الكبرى لمواصلة الحوار الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوسيع التعاون القائم على الروابط التاريخية والدينية والثقافية العميقة.

كما شملت المباحثات استعراض حالة تنفيذ مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية واللوجستيات الجارية بين البلدين ومسائل التعاون في بحر الخزر وكذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك في المنطقة وأجندة رئاسة أذربيجان الحالية لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.