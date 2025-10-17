النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي وزير دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين

الفاتيكان، 17 أكتوبر، أذرتاج

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 17 أكتوبر وزير دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وأعلنت النائبة الأولى علييفا أن بناء كنيسة كاثوليكية ثانية في العاصمة باكو قد وجد حلاً إيجابياً قائلة "لقد اتخذ الرئيس إلهام علييف قراراً إيجابياً بهذا الشأن وسيتم قريباً البدء في بناء الكنيسة الكاثوليكية الثانية في عاصمتنا" وأكدت أن أذربيجان دولة تتبنى قيم التسامح الديني والتعددية الثقافية كسياسة حكومية وأسلوب حياة.

ومن جانبه، أعرب الكاردينال بيترو بارولين عن عميق شكره لأذربيجان على هذا المستوى من العلاقات مشيداً بالقرار المتعلق ببناء الكنيسة الثانية ووصفه بأنه "جيد جداً ويستحق الثناء" معتبراً إياه دليلاً على العناية والاحترام اللذين توليهما أذربيجان لجميع الأديان.

كما تناول الاجتماع قضايا السلام الإقليمي، حيث هنأ الكاردينال بارولين أذربيجان على توقيع إعلان مشترك مع أرمينيا والولايات المتحدة في واشنطن في 8 أغسطس وكذلك على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا مؤكداً دعم الفاتيكان المطلق لإحلال السلام في المنطقة وأكدت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني علييفا على التزام قيادتي البلدين بأجندة السلام وأعربت عن أملها في إرساء سلام دائم.