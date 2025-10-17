النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تتفقد أعمال ترميم ممولة من مؤسسة حيدر علييف في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان

الفاتيكان، 18 أكتوبر، أذرتاج

تفقدت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا في 17 أكتوبر أعمال الترميم التي نفذتها ودعمتها مؤسسة حيدر علييف في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان.

وأطلع رئيس الكاتدرائية الكاردينال ماورو غامبيتي النائبة الاولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا على معلومات حول الكنيسة التي تُعد أكبر كنيسة في العالم والمركز الديني للعالم الكاثوليكي.

يذكر أن مؤسسة حيدر علييف وقعت في 28 فبراير 2019 اتفاقية مع كاتدرائية القديس بطرس لترميم النقش البارز الذي يصور "لقاء البابا ليون الأول وإمبراطور الهون أتيلا" إضافة إلى ترميم ضريح "توليوس زيتوس" الواقع في مقبرة الكاتدرائية وقد تم الانتهاء من أعمال الترميم بموجب هذا المشروع.

وأعرب الكاردينال ماورو غامبيتي عن شكره العميق للنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على تنفيذ أعمال الترميم في الكاتدرائية بمستوى عالٍ وفي وقت قصير.