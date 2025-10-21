باكو تستضيف ندوة دولية حول "نماذج التعليم الديني الحديثة" بمشاركة 14 بلدا - محدث

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

افتُتحت في باكو ندوة دولية بعنوان "نماذج التعليم الديني الحديثة: في سياق القيم الروحية والتحديات العالمية" وبدأت مراسم الافتتاح بالنشيد الوطني لأذربيجان وتستمر الندوة لمدة يومين بمشاركة نحو 40 ضيفاً أجنبياً من 14 بلدا بما في ذلك رؤساء جامعات وعلماء من تركيا والولايات المتحدة وروسيا ومصر.

وأكد رئيس لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية رامن محمدوف أن سياسة الرئيس إلهام علييف في التسامح والتعددية الثقافية سمحت بتقديم أذربيجان للعالم كمنصة للحوار والتعاون الدولي. وأشار إلى أن نموذج التعليم الديني الأذربيجاني يقوم على التقاليد الإسلامية الكلاسيكية والمنهجيات التربوية الحديثة.

وشدد محمدوف على أن الهدف الرئيسي يتمثل في إيجاد نموذج يضمن الحفاظ على القيم الروحية وحماية المجتمع من أفكار التطرف الديني والراديكالية وتعزيز تقاليد التسامح والتعددية الثقافية.

ومن جانبه، أشار نائب وزير العلم والتعليم فروع الدون قربانوف إلى أن البرامج التعليمية في المدارس والجامعات تتضمن معلومات منهجية عن الأديان والتراث الديني الثقافي، مما يساعد الشباب على اكتساب معرفة موضوعية وتشكيل ثقافة الاحترام والتسامح.

كما أكد المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسانوف أنه لا يوجد صراع أو تمييز بين الأديان والطوائف في أذربيجان وأن هذا النموذج هو نتاج للخط الأيديولوجي المعتمد على مستوى الدولة والقائم على تراث الأمة الثقافي والروحي.

وأضاف نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز سلمان موساييف أن أذربيجان تظهر أن الحوار والتعايش بين الأديان ممكنان وأن سر ذلك يكمن في بناء تعليم ديني سليم وتشكيل فكر ديني صحيح.

وتُنظم الندوة بالتعاون بين لجنة الدولة لشؤون الطوائف الدينية ومعهد أذربيجان لللاهوت التابع لها وصندوق الترويج للقيم الروحية.

ويشارك في الندوة الدولية مسؤولون حكوميون وممثلون عن الطوائف الدينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحلية إضافة إلى ما يقرب من 40 ضيفاً أجنبياً.

ويضم الوفد الأجنبي رؤساء جامعات مرموقة وعلماء ومتخصصين من 14 بلدا مختلفا يشمل تركيا وأوزبكستان وكازاخستان وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وجورجيا وألبانيا والولايات المتحدة والاتحاد الروسي وسويسرا والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق.