بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان

بخارى، 17 أكتوبر، (أذرتاج)

تم تنظيم مؤتمر الخبراء في وزارة الرياضة الأوزبكستانية على هامش الاجتماع التاسع لمجلس وزراء الشباب والرياضة للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأوزبكستانية انه تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجالي سياستي الشباب والرياضة في حدث حضره ممثلون من وزارات ومؤسسات أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا. وتم التركيز على تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية والتوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وتطوير وتنفيذ المشاريع الجديدة الواعدة.

وجرى التأكيد أن إحدى المسائل التي تم التركيز عليها في قمة مجلس رؤساء بلدان منظمة الدول التركية التي عُقدت مؤخرا في مدينة غابالا الأذربيجانية كانت سياسة الشباب.

كما تبادل المشاركون في المؤتمر الآراء حول اقتراحات ومشاريع محددة وأكدوا على أهمية التعاون الوثيق بين الهيئات المعنية في الدول التركية في تنظيم الفعاليات الرياضية ومنتديات الشباب التي ستُعقد في بلدن منظمة الدول التركية.