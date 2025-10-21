المدير التنفيذي لوكالة اذبرومو: استثمارات أذربيجان في كازاخستان تبلغ 225 مليون دولار
أستانا، 22 أكتوبر، (اذرتاج)
صرح المدير التنفيذي لوكالة أذربيجان لتشجيع الصادرات والاستثمار أذبرومو يوسف عبد اللهييف في منتدى الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني الذي عُقد في أستانا بأن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تزداد قوة مشيرا إلى أن حجم استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الكازاخستاني وصل إلى 225 مليون دولار وفي المقابل، بلغت استثمارات كازاخستان في أذربيجان 136 مليون دولار لافتا إلى أن جميع هذه الاستثمارات موجهة نحو القطاع غير النفطي في أذربيجان.
وأكد المسؤول أن البلدين أسسا العام الماضي صندوقاً استثمارياً مشتركاً برأس مال قدره 300 مليون دولار وهو جاهز لتمويل مشاريع ذات اهتمام مشترك.
وأضاف أن إحدى أهم نتائج المنتدى الحالي هي التوصل إلى اتفاق بين الشركات الأذربيجانية والكازاخستانية لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج الحديد عالي النقاء يُقدر حجم الاستثمار فيه بنحو 700 مليون دولار.
وشدد عبد اللهييف على أن أذربيجان تركز على التصنيع كركيزة للتنمية المستدامة وتسعى للتحول إلى مركز تكنولوجي إقليمي وعالمي مؤكداً على أهمية المنصات الفعالة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:37]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان
- 21.10.2025 [20:14]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث
- 21.10.2025 [19:02]
تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث
- 21.10.2025 [16:21]
انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط
- 21.10.2025 [14:22]
عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف
- 21.10.2025 [14:22]
الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م
- 21.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة
- 21.10.2025 [14:12]
الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:44]
رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها
- 21.10.2025 [13:39]
رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:27]
رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية
- 21.10.2025 [13:10]
الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان
- 21.10.2025 [13:02]
وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو
- 21.10.2025 [12:55]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث
- 21.10.2025 [12:51]
بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان
- 21.10.2025 [12:48]
الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي
- 21.10.2025 [12:24]
عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني
- 21.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون
- 21.10.2025 [12:13]
رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية
- 21.10.2025 [12:00]
عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا
- 21.10.2025 [11:37]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.10.2025 [11:01]
طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا
- 21.10.2025 [10:48]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 21.10.2025 [10:41]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.10.2025 [10:37]
حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان
- 21.10.2025 [10:21]
رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية
- 20.10.2025 [17:28]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان
- 20.10.2025 [16:36]
العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء
- 20.10.2025 [15:43]
نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 20.10.2025 [15:03]
تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار
- 20.10.2025 [14:19]
انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه
- 20.10.2025 [13:46]
بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا
- 20.10.2025 [13:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون
- 20.10.2025 [12:00]
خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية
- 20.10.2025 [11:09]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا
- 20.10.2025 [10:50]
فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم
- 20.10.2025 [10:42]
انخفاض سعر برميل النفط
- 20.10.2025 [10:32]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني
- 20.10.2025 [09:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]