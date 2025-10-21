المدير التنفيذي لوكالة اذبرومو: استثمارات أذربيجان في كازاخستان تبلغ 225 مليون دولار

أستانا، 22 أكتوبر، (اذرتاج)

صرح المدير التنفيذي لوكالة أذربيجان لتشجيع الصادرات والاستثمار أذبرومو يوسف عبد اللهييف في منتدى الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني الذي عُقد في أستانا بأن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تزداد قوة مشيرا إلى أن حجم استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الكازاخستاني وصل إلى 225 مليون دولار وفي المقابل، بلغت استثمارات كازاخستان في أذربيجان 136 مليون دولار لافتا إلى أن جميع هذه الاستثمارات موجهة نحو القطاع غير النفطي في أذربيجان.

وأكد المسؤول أن البلدين أسسا العام الماضي صندوقاً استثمارياً مشتركاً برأس مال قدره 300 مليون دولار وهو جاهز لتمويل مشاريع ذات اهتمام مشترك.

وأضاف أن إحدى أهم نتائج المنتدى الحالي هي التوصل إلى اتفاق بين الشركات الأذربيجانية والكازاخستانية لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج الحديد عالي النقاء يُقدر حجم الاستثمار فيه بنحو 700 مليون دولار.

وشدد عبد اللهييف على أن أذربيجان تركز على التصنيع كركيزة للتنمية المستدامة وتسعى للتحول إلى مركز تكنولوجي إقليمي وعالمي مؤكداً على أهمية المنصات الفعالة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.