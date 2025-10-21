رئيس معهد اللاهوت الأذربيجاني: نموذجنا التعليمي "فريد" ويقوم على نهج عابر للمذاهب لمواجهة تحديات العصر

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس معهد اللاهوت الأذربيجاني عاقل شيرينوف إن الهدف الرئيسي من الندوة الدولية المقامة في باكو حول "نماذج التعليم الديني الحديثة" هو مناقشة النماذج التي تلبي المعايير الحديثة وتحمي في الوقت نفسه القيم الروحية.

وأشار شيرينوف إلى أن علماء ورؤساء جامعات وباحثين من مختلف بلدان العالم يشاركون في الندوة التي تستمر يومين.

وأكد رئيس المعهد أن التعليم الديني يجب ألا يقتصر على نقل المعرفة الدينية فحسب، بل ويجب أن يشكل العالم الروحي للشخص ويعده كمواطن "صحيح وعادل ومسؤول" لمواجهة التحديات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية الراهنة.

وشدد شيرينوف على أن معهد اللاهوت الأذربيجاني يلعب دوراً "قاطراً" في هذا الاتجاه، حيث يتسم نموذجه التعليمي بطابع "فريد" على الصعيد العالمي والإسلامي ويقوم على "نهج عابر للمذاهب".

وأضاف أن تجربة أذربيجان في هذا المجال يمكن أن تكون نموذجاً للتعليم الديني في العالم وأن هذه الندوة تهدف إلى تقديم هذه التجربة ومناقشتها مع المجتمع العلمي الدولي.