رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

التقى رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف اليوم رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه في اطار زيارة العمل التي يقوم بها تبيليسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن أسدوف نقل تحيات الرئيس إلهام علييف إلى رئيس الوزراء الجورجي وأعرب كوباخيدزه عن امتنانه من تحيات الرئيس إلهام علييف وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأذربيجاني أيضا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية منتدى طريق الحرير الخامس في تبليسي.

كما شهد اللقاء الإعراب عن الارتياح من تطور العلاقات بين أذربيجان وجورجيا على أساس حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية.

وناقش رئيسا الوزراء توسيع التعاون متبادل المنفعة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والترانزيت والنفط والغاز والطاقة الخضراء والإنسانية وغيرها واستعرضا المشاريع المشتركة المنفذة في مختلف القطاعات.