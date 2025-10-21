وزير الخارجية الإستوني: نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في باكو مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف إن إننا نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشار الوزير الإستوني إلى أن القرارات الأخيرة التي اتُّخذت في واشنطن تكتسب أهمية كبيرة للمنطقة.

وأضاف الوزير تساهكنا "كما ناقشنا مسائل الربط الإقليمي والنقل وتلعب أذربيجان دورا كبيرا جدا في مجال النقل على مستوى المنطقة."