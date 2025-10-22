الفاتيكان يستقبل "لوحة أديان السماء" الأذربيجانية: سجاد ثلاثي يجسد القيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

تم تقديم لوحة سجاد ثلاثية (تريبتيك) صنعتها نساجو السجاد الأذربيجانيون ضمن مشروع "الأديان السماوية" في الفاتيكان. وقُدم العمل الفني خلال اجتماع النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا مع البابا ليو الرابع عشر.

ويُخصص العمل الفني للأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام ويجسد فكراً فلسفياً عميقاً وروح الحرفية الوطنية.

وترمز كل سجادة من السجادات الثلاث إلى دين وثقافة مختلفة، لكنها عندما تُجمع معاً، تعبر عن القيم المشتركة للإنسانية وهي السلام والرحمة والعدالة. ويُعد هذا المشروع تجسيداً للقيم العالمية النابعة من عمق الثقافة الأذربيجانية ولاستراتيجية الدبلوماسية الثقافية للدولة.

ومن المخطط عرض اللوحة الثلاثية في الفاتيكان وفي بلدان مختلفة حول العالم ويحمل العمل في هذا السياق معنى ثقافياً وسياسياً هاماً من حيث التعريف بالتراث المتعدد الثقافات لأذربيجان على مستوى العالم ويظهر أن فن السجاد الأذربيجاني لا يحمل قيمة جمالية فحسب، بل قيمة فلسفية أيضاً.