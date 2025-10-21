وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

زار وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا مقابر الشهداء، ذلك على هامش زيارته الى أذربيجان في 22 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير خارجية إستونيا وضع إكليلا من الزهور امام نصب "المشعل الخالد" في مقابر الشهداء إحياء لذكرى أبناء الشعب الاذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.