المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية: نموذجنا في علاقة الدين والدولة نموذج إيجابي للعالم ويقوم على التسامح

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

قال المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف خلال افتتاح الندوة الدولية حول "نماذج التعليم الديني الحديثة" إن العلاقات بين الدين والدولة في أذربيجان تأسست على الانسجام والاحترام المتبادل والتسامح.

وأكد حسنوف أن نموذج العلاقة بين الدين والدولة الذي تشكل في أذربيجان أصبح الآن "نموذجاً" يُعد مثالاً إيجابياً للمنطقة والعالم.

وشدد على عدم وجود أي صراع أو تمييز بين الأديان والطوائف في البلد مضيفاً أن ممثلي مختلف الأديان والمذاهب يعملون في ظل علاقات تقوم على المساواة والاحترام المتبادل.

وذكر أن القيمة الممنوحة لسياسة التعددية الثقافية والانسجام بين الأديان في أذربيجان هي "خط أيديولوجي معتمد على مستوى الدولة" وهو استمرار طبيعي للتراث الثقافي والروحي الذي تشكل على مر القرون.

وأعرب عن اعتقاده بأن الندوة تمثل منصة قيمة وستساهم المناقشات فيها في طرح أفكار جديدة في مجال التعليم الديني وعلاقات الدين والدولة.