"أذرغولد" تبحث مع بنك أبوظبي التجاري التعاون في مشاريع القطاع غير النفطي والتنمية المستدامة
باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج
عقد رئيس مجلس إدارة شركة "أذرغولد" المساهمة المغلقة ذاكر إبراهيموف اجتماعاً مع ممثلي بنك أبوظبي التجاري لبحث آفاق التعاون المشترك.
وقدم إبراهيموف خلال الاجتماع معلومات مفصلة عن اتجاهات عمل الشركة وإنجازاتها الرئيسية وأهدافها الاستراتيجية مشيراً إلى مبادرات "أذرغولد" لتطوير صناعة التعدين وحماية البيئة وتطبيق التقنيات المبتكرة التي تفي بالمعايير البيئية العالية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة.
bمن جانبهم، أشاد ممثلو بنك أبوظبي التجاري بالمكانة الرائدة التي تحتلها "أذرغولد" في القطاع غير النفطي الأذربيجاني وبنجاحاتها في تنفيذ مشاريع التنقيب الجيولوجي والتعدين.
واتفق الطرفان على استكشاف إمكانيات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة في المستقبل.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [20:57]
وزير النقل الأذربيجاني: الممر الأوسط ليس بديلاً بل شريان يربط الشرق والغرب
- 22.10.2025 [18:27]
المغرب: تنظيم الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات
- 22.10.2025 [17:28]
وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو
- 22.10.2025 [16:10]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون
- 22.10.2025 [16:06]
وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو
- 22.10.2025 [16:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي
- 22.10.2025 [15:50]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي
- 22.10.2025 [15:38]
وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا
- 22.10.2025 [15:35]
وزير الخارجية الإستوني: نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
- 22.10.2025 [15:19]
الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء ويقلد بوسام "الاستقلال"
- 22.10.2025 [15:05]
وزير خارجية إستونيا: أذربيجان تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة
- 22.10.2025 [14:45]
رئيس وزراء أرمينيا يشكر رئيس أذربيجان
- 22.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [13:00]
ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة
- 22.10.2025 [11:48]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا
- 22.10.2025 [10:46]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا
- 22.10.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 22.10.2025 [10:37]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور جورجيا
- 22.10.2025 [09:13]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته كازاخستان
- 22.10.2025 [08:56]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان
- 21.10.2025 [20:14]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث
- 21.10.2025 [19:02]
تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث
- 21.10.2025 [16:21]
انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط
- 21.10.2025 [14:22]
عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف
- 21.10.2025 [14:22]
الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م
- 21.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة
- 21.10.2025 [14:12]
الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:44]
رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها
- 21.10.2025 [13:39]
رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:27]
رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية
- 21.10.2025 [13:10]
الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان
- 21.10.2025 [13:02]
وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو
- 21.10.2025 [12:55]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث
- 21.10.2025 [12:51]
بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان
- 21.10.2025 [12:48]
الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي
- 21.10.2025 [12:24]
عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني
- 21.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون
- 21.10.2025 [12:13]
رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية
- 21.10.2025 [12:00]
عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا
- 21.10.2025 [11:37]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.10.2025 [11:01]
طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا
- 21.10.2025 [10:48]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 21.10.2025 [10:41]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.10.2025 [10:37]
حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان
- 21.10.2025 [10:21]
رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية
- 20.10.2025 [17:28]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان
- 20.10.2025 [16:36]
العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء
- 20.10.2025 [15:43]
نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 20.10.2025 [15:03]
تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار
- 20.10.2025 [14:19]
انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه
- 20.10.2025 [13:46]
بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا
- 20.10.2025 [13:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون
- 20.10.2025 [12:00]
خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية
- 20.10.2025 [11:09]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا
- 20.10.2025 [10:50]
فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم
- 20.10.2025 [10:42]
انخفاض سعر برميل النفط
- 20.10.2025 [10:32]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني
- 20.10.2025 [09:15]