"أذرغولد" تبحث مع بنك أبوظبي التجاري التعاون في مشاريع القطاع غير النفطي والتنمية المستدامة

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

عقد رئيس مجلس إدارة شركة "أذرغولد" المساهمة المغلقة ذاكر إبراهيموف اجتماعاً مع ممثلي بنك أبوظبي التجاري لبحث آفاق التعاون المشترك.

وقدم إبراهيموف خلال الاجتماع معلومات مفصلة عن اتجاهات عمل الشركة وإنجازاتها الرئيسية وأهدافها الاستراتيجية مشيراً إلى مبادرات "أذرغولد" لتطوير صناعة التعدين وحماية البيئة وتطبيق التقنيات المبتكرة التي تفي بالمعايير البيئية العالية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة.

bمن جانبهم، أشاد ممثلو بنك أبوظبي التجاري بالمكانة الرائدة التي تحتلها "أذرغولد" في القطاع غير النفطي الأذربيجاني وبنجاحاتها في تنفيذ مشاريع التنقيب الجيولوجي والتعدين.

واتفق الطرفان على استكشاف إمكانيات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة في المستقبل.