طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

كلفت إدارة التحكيم لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم التحكيم الأذربيجاني الآخر بإدارة مباراة أخرى بدوري أوروبا لكرة القدم.

ويدير طاقم التحكيم الأذربيجاني بقيادة الحكم الدولي إيلتشين مسييف مباراة ضمن الجولة الثالثة تجمع في 23 أكتوبر الجاري بين ناديي جينك البلجيكي وريال بتيس الإسباني ويساعده إيلشاد عبد اللهيف وبروين طالبوف فيما يتولى تورال قربانوف مهام الحكم الرابع والحكم الألماني روبرت شرودير بصفته حكم الفيديو المساعد والأذربيجاني نجات إسماعيللي مساعدا له.