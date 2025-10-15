مونديال شيلي لأقل من 20 سنة: المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية

الرباط، 16 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تمكن المنتخب المغربي من بلوغ مباراة نهاية بطولة كأس العالم لأقل من 20 سنة بعد فوزه أمس الأربعاء برسم نصف النهاية على أرضية ملعب "إلياس فيغيروا براندير" بمدينة فالباراييسو على منتخب فرنسا بالضربات الترجيحية (5-4).

أفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط أن وصول المنتخب المغربي إلى اللقاء النهائي يكون قد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق لكرة القدم المغربية.

وتمكنت العناصر المغربية بقيادة المدرب الوطني محمد وهبي من تأكيد تفوق مستوى كرة القدم المغربية والتي كسبت بجدارة واستحقاق مكانة مرموقة ضمن مجموعة منتخبات الصفوة العالمية بفضل ما باتت تحققه من نتائج على مستوى مختلف فئاتها العمرية.

وكان المنتخب المغربي في مباراة نصف النهاية سباقا إلى التسجيل في الدقيقة الـ 32 من خلال ضربة جزاء أعلن عنها الحكم الأوروغوايي وسددها اللاعب ياسر الزابيري قبل أن يحولها الحارس الفرنسي اليساندرو أولميتا إلى داخل شباكه.

واستمر تفوق العناصر المغربية التي كان بإمكانها إضافة الهدف الثاني لولا الحظ الذي جانب فرنسا التي نجح منتخبها من فرض ضغط منحه فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 59 بواسطة المهاجم لوكاس ميشا الذي استغل سوء تمركز الدفاع المغربي ليودع الكرة في الشباك.

ودخلت العناصر المغربية في أجواء الشوط الإضافي الأول وهي متحمسة وبإرادة بارزة لتحقيق الفارق لصالحها لكن في المقابل واجهتها المجموعة الفرنسية بتدخلات جد عنيفة اضطر معها الحكم على إشهار البطاقة الصفراء في مناسبتين والبطاقة الحمراء خلال الشوط الثاني الإضافي في وجه لاعب الوسط رابي نزينغولا.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي لتحل بعدها الضربات الترجيحية التي منحت التفوق للمنتخب المغربي بفضل تألق حارسه البديل عبد الحكيم المصباحي.

وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية نظيره الأرجنتيني الذي نجح في لقاء نصف النهاية الثاني من تجاوز منتخب كولومبيا بهدف دون رد عن طريق اللاعب سيلفيتي في الدقيقة الـ 72.