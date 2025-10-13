توظيف طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة الثامنة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم طواقم التحكيم لإدارة مباريات الجولة الثامنة بدوري الممتاز التي تقام أيام 17-19 أكتوبر الجاري.

17 أكتوبر

شاماخي - كبز كنجة، الحكام أقايف وزينالوف وأمير علي وأحمدوف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

توران طاووس - قراباغ أغدام، الحكام مسييف وعبد اللهيف وطالبوف ورحيموف، ملعب أذرصون أرينا، باكو

18 أكتوبر

إيميشلي - غابالا، الحكام محمدوف وحسينوف ورمضانوف وبايراموف، ملعب مجمع قوبا الأولمبي الرياضي، قوبا

سومقايت - كروان يفلاخ، الحكام حمزازاده وقولييف وأكبرزاده وعلييف، ملعب مهدي حسينزاده، سومقايت

19 أكتوبر

صباح باكو - زيرة باكو، الحكام جليلوف وبايراموف ومسلم علييف وأمين علييف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، ماسازير، أبشرون

نفطجي باكو - أراز نخجوان، الحكام حاجييف وإمامي وطالبزاده ومحمدوف، ملعب نفطجي أرينا، باكو

هذا ويتصدر الترتيب بعد نتائج الجولة السابعة توران طاووس برصيد 15 نقطة ويليه أراز نخجوان ثانيا برصيد 14 نقطة وقراباغ ثالثا وزيرة رابعا برصيد 13 نقطة لكل واحد منهما وصباح خامسا وسومقايت سادسا برصيد 11 نقطة لكل واحد منهما وشاماخي سابعا برصيد 9 نقاط وإيميشلي ثامنا ونفطجي تاسعا برصيد 8 نقاط لكل واحد منهما وكروان يفلاخ عاشرا برصيد 5 نقاط وغابالا حادي عشر برصيد 4 نقاط وكبز ثاني عشر بدون رصيد.