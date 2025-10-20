الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان

باكو، 21 أكتوبر، (أذرتاج)

قال رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكاييف في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك بين الدولتين إن أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة بالنسبة لكازاخستان.

كما أكد الرئيس الكازاخستاني أنه "تجمعنا الجذور التاريخية المشتركة والإرث الثقافي الروحي الغني وأخيرا العقلية المتشابهة والرؤية المشتركة للأحداث وتطورات الوضع وعلى هذا الأساس الراسخ نواصل تطوير تعاوننا المتعدد الجوانب بنجاح".