الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن عشر من أكتوبر اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية أميرال القوات البحرية العسكرية تشارلز برادفورد كوبر.

ونقل الضيف تهانيه بمناسبة الانجازات المحرزة بشأن دفع أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا بحضور الرئيس الأمريكي في واشنطن.

وعبر الرئيس علييف عن الشكر على التهاني لافتا إلى دور خاص لعبه الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن فيما أكد الرئيس الأذربيجاني على تكوين الوثائق الموقعة في واشنطن إمكانات واسعة في سبيل تنمية المنطقة قائلا إن أذربيجان وأرمينيا قد تكيفتا في التعايش في ظروف سلمية.

وشهد الاجتماع الإشارة بالامتنان إلى تطور العلاقات الثنائية الأذربيجانية الأمريكية في الآونة الأخيرة بينما جرى تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون العسكري والعسكري الفني.