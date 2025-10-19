وزير دفاع أذربيجان يزور سمرقند لحضور تدريبات "بيرليك 2025" ويبحث التعاون العسكري مع نظيره الأوزبكستاني

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

زار وزير دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف سمرقند في 20 أكتوبر تلبية لدعوة وزير دفاع أوزبكستان شُهْرت خال محمدوف للمشاركة في "يوم المراقب رفيع المستوى" لتدريبات "بيرليك 2025".

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوزير حسنوف التقى نظيره الأوزبكستاني في سمرقند وناقش الطرفان الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية والتعليم العسكري.

وأكد الجانبان على أهمية إجراء تدريبات مشتركة بهدف تبادل الخبرات، حيث جرى تقييم مستوى التعاون العسكري القائم بين البلدين بأنه عالٍ وتبادلا الآراء حول سبل توسيع هذا التعاون.