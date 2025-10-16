التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والعشرون

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الحادي والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى قوتش أحمدلي وتشيمان وجوارلي وبير احمدلي وموسى بايلي وإيشيقلي وددلي بولاية فضولي.

* استهدفت قوات أرمينيا منتصف الليل مركز مدينة كنجة بالصواريخ الباليستية.

* قالت النيابة العامة في بيان إن استهداف قوات أرمينيا مدينة كنجة بالصواريخ الباليستية أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 48 مسالما بجانب تضرر عدد كبير من منشآت البنية التحتية ووسائل النقل والمرافق العامة.

* غردت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا بيانا في حسابها على الانستقرام بشأن إعادة استهداف قوات أرمينيا مدينة كنجة بالصواريخ الباليسيتية.

* دمرت وحدات جيش أذربيجان خلال عمليات نفذتها بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و7 من دبابات ت72 و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و8 من مدافع الهاوتزير د30 و3 من منظومات الصواريخ المتعددة تور ام 2 كا ام و1 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات اس 125 و10 من شاحنات عسكرية حافلة بالأسلحة والمعدات القتالية 7 من سائر وسائل النقل العسكرية. تراجعت الكتيبة الـ1 للفوج الآلي الجبلي الـ5 لقوات أرمينيا تاركة مواقعها بتكبدها بخسائر كبيرة في الأرواح والأسلحة والمعدات. كما ترك حوالي 300 مجند من الاحتياط كانوا يتخذون مواقع في خط الدفاع التابع للفوج الآلي الـ1 لقوات أرمينيا تركا تعسفيا.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات اس 300 لقوات أرمينيا.

* أسقط جيش أذربيجان بطلقتين دقيقتين 1 من مقاتلات صو25 وطائرة مسيرة تكتيكية لقوات أرمينيا.

* دمر جيش أذربيجان بضربات جوية عدة مستودعات للمحروقات والتشحيم والأسلحة والمعدات القتالية لقوات أرمينيا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 60 مدنيا والمصابين الى 270 جريح بجانب تعرض 1704 بيت و 327 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 17 أكتوبر 2020م.