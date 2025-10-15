التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم العشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى خيرمانجيق وأق بولاق وأخوللو بمحافظة خوجاوند.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة أ خبر التركية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو جديدة عن قصبة هادروت المحررة من الاحتلال الأرميني.

* دمرت وحدات جيش أذربيجان خلال عمليات نفذتها بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و2 من دبابات ت72 و1 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و5 من مدافع الهاوتزير د30 و2 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ذاتية الدفع شيلكا زي اس او 23-4 و8 من شاحنات عسكرية حافلة بالأسلحة والمعدات القتالية. سجلت حالة الفرار الجماعي بين الجنود والموظفين العسكريين المجندين من القوات الاحتياطية في شريط الدفاع للفرقة الآلية الـ18 لقوات أرمينيا الاحتلالية. وسجلت حالات سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف أفراد الفوج الآلي الجبلي الـ5 لجيش أرمينيا كان يتخذ موقف الدفاع للفوج. وهرب العدو تاركا عددا كثيرا من الأسلحة والمعدات في مواقعها متراجعا. دمر جيش أذربيجان بطارية مدفعية في شريط الدفاع الخاص للفوج الآلي الـ9.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 47 مدنيا والمصابين الى 222 جريح بجانب تعرض 1669 بيت و 301 منشأة مدنية و 84 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 11:00 يوم 16 أكتوبر 2020م.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن قرى محررة من الاحتلال الأرميني بولاية خوجاوند.

* بدأت أعمال إزالة عواقب الأضرار باستهداف العدو اللعين مناطق أذربيجان السكنية بالصواريخ والقذائف المدفعية والهاون والهاوتزير وإعادة البناء والإصلاح والإعمار.