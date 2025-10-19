التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الرابع والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني 6 قرى من ولاية زنكيلان والعاصمة مدينة زنكيلان و18 قرية من ولايات فضولي وجبرائيل وخوجاوند. وجه الرئيس إلهام علييف نداء الى الشعب بهذه المناسبة.

* نشرت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا بيانا في حسابها الرسمي على الإنستغرام بمناسبة تحرير مدينة زنكيلان وعدد كبير من قرى ولايات فضولي وجبرائيل وخوجاوند وزنكيلان.

* نتيجة لعمليات نفذها جيش أذربيجان بمختلف اتجاهات خط الجبهة دمر عدد كبير من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و2 من دبابات ت72 و4 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و1 من مدافع الهاوتزير د30 و5 من سيارات عسكرية مختلفة. سقط عدد كثير من الضحايا والجرحى في صفوف وحدات العدو المرابطة في شريط الدفاع للفوج الآلي الـ1 لقوات أرمينيا جراء ضربات مدفعية لجيش أذربيجان. ودمر تدميرا أفراد الكتيبة الآلية الـ1 للفوج وأسلحتها ومعداتها القتالية تماما ما أدى الى ترك وحدة العدو المرابطة في شريط الدفاع للفوج الآلي الـ2 مواقعها هاربة متراجعة. دمر جيش أذربيجان أفراد احدى وحدات العدو الزائد عددهم عن 30 جنديا التي أقدمت على شن هجوم مضاد في اتجاه فضولي بضربات جيش أذربيجان.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن إنزال وحدات مدفعية جيش أذربيجان ضربات على نقاط نيران قوات أرمينيا الاحتلالية.

*رفع علم دولة أذربيجان في مدينة زنكيلان.

* دمر السلاح الجوي الأذربيجاني طائرة مسيرة خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية كانت قد حاولت التحليق نحو أجواء كنجة.

* دمر السلاح الجوي الأذربيجاني طائرة بدون طيار خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية كانت قد حاولت التحليق في أجواء قرية تاب قراقويونلو بولاية جورانبوي.

* نشرت مقاطع فيديو عن تدمير وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية جراء ضربات مدفعية لجيش أذربيجان خلال القتالات الدائرة في اتجاه قبادلي المحتلة.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 61 مدنيا والمصابين الى 291 جريح بجانب تعرض 1941 بيت و 382 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 20 أكتوبر 2020م.