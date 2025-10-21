وصول الرحالة الدوليين إلى قراباغ في زيارة الـ 15 من نوعها للتعرف على جهود إعادة الإعمار

اغدام، 22 أكتوبر، (اذرتاج)

بدأت اليوم جولة جديدة للرحالة الدوليين من ثماني بلدان إلى منطقة قراباغ الأذربيجانية بقيادة كوليا سبورين رئيس نادي "المؤتمر الدولي للمسافرين المتطرفين".

ويضم الوفد القادم من 8 بلدان وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والسويد وأيرلندا والبرتغال تشارلز فيلي مؤسس شبكة "الأشخاص الأكثر سفراً" الدولية.

ومن المقرر أن تتحرك المجموعة لمدة يومين على طول الطريق البري الذي يمر عبر خط أغدام وخانكندي ولاتشين وشوشا وفضولي.

وتأتي هذه الزيارة كجولة الـ 15 من نوعها التي تنظمها الأندية الدولية الرئيسية للرحالة في الفترة ما بين 2021-2025 إلى قراباغ وزنكزور الشرقية المحررتين من الاحتلال الأرميني وتهدف هذه الجولات إلى الترويج للمناطق المحررة ضمن سياق ما يُعرف بـ "السياحة السوداء" المعروفة بسياحة الحزن وعرض أعمال البناء والترميم الضخمة الجارية.

وقد تم في فترة قصيرة بناء 6 مدن وبلدتين و20 قرية في قراباغ وزنكزور الشرقية، حيث تم بالفعل توطين ما يقرب من 60 ألف شخص في هذه الأماكن ويسفر هذا الاهتمام الدولي المتزايد عن تدفق مستمر من الرحالة للتعرف على تجربة أذربيجان الفريدة في التنمية الحضرية بمنطقة ما بعد الصراع.