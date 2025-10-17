النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ووزير دولة الفاتيكان يفتتحان المقر الإداري للسفارة في الكرسي الرسولي

الفاتيكان ، 18 أكتوبر، أذرتاج

جرى الافتتاح الرسمي للمكتب الإداري لسفارة جمهورية أذربيجان لدى الكرسي الرسولي (الفاتيكان) في 17 أكتوبر بحضور النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ووزير دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وأوضح سفير أذربيجان لدى الكرسي الرسولي إيلغار مختاروف أن المكتب الإداري للسفارة يقع في شارع فيا كونشيليازيوني الرئيسي المؤدي إلى كاتدرائية القديس بطرس وفي منطقة قريبة جداً من القصر الرسولي.

وأشار إلى أن العلاقات بين أذربيجان والكرسي الرسولي شهدت تطوراً متصاعداً في السنوات الأخيرة مدفوعاً بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المثمر.

ويُعتبر نشاط أذربيجان الدبلوماسي في الفاتيكان ذا أهمية خاصة بالنظر إلى أن الكرسي الرسولي يمثل المركز الروحي والأيديولوجي لأكثر من مليار كاثوليكي في العالم، مما يساهم في إيصال حقائق أذربيجان إلى المجتمع الدولي.

يذكر أن الرئيس إلهام علييف كان قد وقع قانون إنشاء سفارة أذربيجان لدى الكرسي الرسولي عام 2021م وعُين إيلغار مختاروف كأول سفير مقيم للبلد عام 2022.

وفي ختام المراسم تبادلت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا والكاردينال بيترو بارولين الآراء حول العلاقات الثنائية والشؤون المدرجة على الأجندة الدولية.