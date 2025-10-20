الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني في 21 أكتوبر اليوم على استهلال فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكر الرئيس علييف ان "مرحلة جديدة تستهل اليوم ويمكن القول بأنها فترة جديدة وهي فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا حيث إن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام بعد مرور مجرد عامين على الاصطدامات العسكرية الأخيرة يدل على تحلي كلا البلدين بإرادة سياسية رفيعة بما فيه الكفاية" مشددا على ان دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا يستحق اعلى تقدير.