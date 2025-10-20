قطر تستضيف الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

الدوحة، 21 أكتوبر، (اذرتاج)

انطلق اليوم بالدوحة الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20-22 أكتوبر الجاري ويعقد برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء القطرية ان السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع التمهيدي حول الاستدامة والمشاركة في المنتدى.