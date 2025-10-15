باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو أن إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً هذا العام متجاوزة 6 مليارات متر مكعب حتى الآن وأكد سيارتو في منشور على حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي أن حجم الوقود الذي يتم توريده يتجاوز 21 مليون متر مكعب يومياً مشيراً إلى أن هذا الأمر "له أهمية حاسمة لأمن الطاقة في هنغاريا".

وأعاد الوزير التأكيد على دعم بلده لتنويع واردات الطاقة باستخدام مصادر ومسارات مختلفة ولكنه شدد مجدداً على معارضته لإغلاق "خطوط الإمداد الموثوقة التي تعمل بشكل جيد".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي يتبنى فيه الاتحاد الأوروبي استراتيجية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية. وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت في يونيو الماضي مقترحاً تشريعياً يهدف إلى الإنهاء التدريجي لواردات الغاز والنفط الروسي بحلول نهاية عام 2027 ولكن هنغاريا وسلوفاكيا انتقدتا هذه الخطة محذرتين من أن التخفيض السريع قد يهدد أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي لديهما.