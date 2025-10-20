بلاسوار، 21 أكتوبر، (اذرتاج)

يستمر حصاد القطن في ولاية بلا‌سوار بأذربيجان، حيث ساعدت الظروف الجوية المواتية في الأيام الأخيرة ملاك الأراضي على إتمام عملية الحصاد دون خسائر ويتم الحصاد بشكل أساسي باستخدام الآلات وإن كان العمل اليدوي لا يزال مستخدماً.

وشهدت حقول قطن بلا‌سوار هذه المرة مشاركة غير معتادة، حيث انضمت السفيرة الجزائرية لدى أذربيجان زكية إيغيل إلى عمال حصاد "الذهب الأبيض".

وقالت السفيرة الجزائرية في تصريح لمراسل أذرتاج إن "هذه أول زيارة لي ولاية بلاسوار وبصراحة، هذه أول مرة أحصد فيها القطن وإنه أمر رائع وقد أحببت ذلك حقاً".

وإلى جانب تأكيدها على أن زراعة القطن تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الأذربيجاني شددت السفيرة على اهتمامها بالحصول على معلومات حول التقنيات الزراعية الحديثة ونظم الري في المنطقة.

كما شاركت السفيرة في إطار الزيارة في ورشة عمل لتعزيز المطبخ الوطني الجزائري وفي عملية إعداد الأطباق الأذربيجانية التقليدية.