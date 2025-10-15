الممثل الخاص للرئيس يؤكد ضمان اعادة توطين ما لا يقل عن 1500 عائلة لاجئة سابقا في مسقط رؤوسها في خوجاوند المحررة

خانكندي، 16 أكتوبر، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف في كلمة ألقاها في المنتدى الوطني الثالث للتخطيط الحضري الذي عقد في مدينة خانكندي المحررة إن أعمال إعادة البناء والترميم مستمرة في أغدام وفضولي وخوجاوند أسوة ببقية الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

وأفاد حسينوف بأن مدينة فضولي تستضيف حالياً أكثر من 3000 نسمة، بينما يقترب عدد السكان الذين تم توطينهم في قرى أغدام خضرلي وكنكرلي وصاريجالي من 4000 شخص.

وكشف حسينوف عن بدء عودة أول دفعة من اللاجئين السابقين إلى مدينة أغدام مطلع شهر نوفمبر المقبل ومن المقرر أن تعود أول 900 عائلة خلال ما تبقى من هذا العام بينما سيتم نقل 300 عائلة إضافية إلى المجمع السكني الثاني العام المقبل مشيرا إلى أن أعمال البناء جارية حالياً في المجمعين السكنيين الرابع والخامس في مدينة أغدام، حيث من المخطط نقل أكثر من 3000 عائلة إليهما.

وأضاف الممثل الخاص أنه "سنبدأ أعمال البناء في المجمع السكني الثالث الى نهاية هذا العام وفي المجمع السكني الأول في يناير من العام المقبل وهدفنا ضمان توطين حوالي 20 ألف نسمة في مدينة أغدام الى نهاية عام 2026".

وذكر الممثل الخاص أن أعمال البناء في المجمع السكني الثاني في فضولي ستبدأ حتى نهاية العام وفي المجمع الثالث الى منتصف العام المقبل وأما في خوجاوند فقد بدأت بالفعل عمليات ترميم القرى وشهدت قريتا قيرميزي بازار وصوص وبلدة هادروت أول عملية عودة للسكان ومن المتوقع أن يتم توطين ما بين 1300 إلى 1500 عائلة في ولاية خوجاوند الى نهاية العام.