انطلاق الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتخطيط الحضري في خانكندي الأذربيجانية بحضور دولي واسع - محدث

انطلقت أعمال الدورة الثالثة من المنتدى الوطني الأذربيجاني للتخطيط الحضري في مدينة خانكندي 15 أكتوبر وافتتح رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط الحضري والهندسة المعمارية أنار قولييف المنتدى بتلاوة رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة للمشاركين.

وأشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلاوديا روسباخ في كلمتها إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعاون متعدد الأطراف في تنفيذ الأجندة العالمية للتخطيط الحضري وبناء مدن مستدامة مؤكدة أهميته لأذربيجان والمنطقة والعالم. وأعربت روسباخ عن ارتياحها من دعم الحكومة الأذربيجانية للتحضيرات للدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقرر استضافتها في باكو عام 2026.

وحذرت روسباخ من أن المدن تمثل مصدر أكثر من 70 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ورغم ذلك فإن احتياجاتها "غير ممثلة بشكل كافٍ في التمويل المناخي المحلي والعالمي" وأضافت أن آثار تغير المناخ تُشعَر بها بشدة في المدن مشيرة إلى أن حوالي 70 في المائة من سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية الى عام 2050. وأكدت أن فعاليات مثل المنتدى تخدم هدف تحديد المسار نحو "تنمية حضرية شاملة ومنخفضة الكربون".

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط الحضري أنار قولييف أن المنتدى الذي يجمع ما يقرب من 400 مشارك من 64 بلدا يوفر فرصاً واسعة لتبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية المستدامة وشدد على أن أذربيجان بفضل الإرادة السياسية للرئيس علييف تنفذ تحولاً واسع النطاق في التخطيط الحضري يمتد من باكو إلى منطقة قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بعرض رسالة بالفيديو من رئيس جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي نغا كور مينغ واستمر المنتدى بجلسات النقاش.

تلا رئيس هيئة الدولة لللتخطيط العمراني والهندسة المعمارية أنار قولييف رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى مشاركي "منتدى التنمية العمرانية الوطني الثالث".

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الوطني للتنمية العمرانية 15 أكتوبر في مدينة خانكندي بعنوان "نحو مدن صحية ومقاومة للمناخ: الشراكات الإقليمية والحلول المبتكرة".

ويُعقد هذا المنتدى في إطار شراكة بين لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ويشارك فيه ما يقرب من 400 ممثل من أكثر من 60 بلدا بما في ذلك ممثلون عن المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

وسيعمل المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام كمنصة لتبادل الآراء بين الخبراء المحليين والدوليين حول التحديات والفرص الحالية في التنمية الحضرية. ومن المقرر أن تركز المناقشات على مواضيع مثل عمليات التعافي المستدام بعد النزاعات والكوارث الطبيعية وتوفير الإسكان والمستوطنات اللائقة والمدن المستدامة والصحية والتكنولوجيا الرقمية والابتكار.

كما سيتم في إطار المنتدى تقديم عروض توضيحية حول جهود إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين والمعايير الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة المطبقة وإنجازات أذربيجان في الفترة ما بعد النزاع ومن شأن هذه المناقشات أن تعزز تبادل المعرفة وتدعم اتخاذ القرارات المستدامة القائمة على الأدلة العلمية.

ويختتم المنتدى في باكو يوم 17 أكتوبر.