أذربيجان تنشئ مركزاً موحداً لغسيل الكلى في نخجوان وتستلم 52 سيارة إسعاف جديدة

نخجوان، 17 أكتوبر، أذرتاج

تم إنشاء مركز غسيل الكلى في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي اللاذربيجانية الحبيسة بهدف تنظيم الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي المزمن من مركز واحد وبمستوى حديث واطلع الممثل المفوض للرئيس الأذربيجاني في جمهورية نخجوان فؤاد نجفلي على التسهيلات التي تم إنشاؤها في المركز يوم 16 أكتوبر.

وأفاد وزير الصحة النخجواني سامق صديقوف بأن المركز الجديد يتيح إدارة علاجات غسيل الكلى من نقطة مركزية مما يضمن تنظيم الخدمة بشكل فعال وسريع وتم تجهيز المبنى الجديد بـ 53 جهازاً لغسيل الكلى يعمل بأحدث التقنيات إضافة إلى صالة علاج بسعة 31 سريراً ويُعاني 356 شخص في الجمهورية ذاتية الحكم من الفشل الكلوي المزمن ويتلقى 167 منهم علاج الغسيل الكلوي.

وجرى خلال الزيارة تقديم معلومات حول تعزيز خدمة الإسعاف ويتم تقديم خدمات الإسعاف للسكان عبر 69 سيارة إسعاف ولتعزيز القاعدة المادية والتقنية للخدمة تم شراء 52 سيارة إسعاف جديدة. كما خضعت سيارات الإسعاف الحالية لأعمال تعديل وتجهيز بـ 22 نوعاً من المعدات الطبية الحديثة.

كما اطلع الممثل المفوض نجفلي على مركز الصحة النفسية الذي تم إنشاؤه في مستشفى جمهورية نخجوان بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي والنفسي لأسر الشهداء والمحاربين القدامى وتقديم دعم منهجي لإعادة تأهيلهم النفسي.