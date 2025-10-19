الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات الغاز الروسي بالكامل حتى 2027: حصة روسيا تتراجع من 45 إلى 13 في المائة
باكو، 20 أكتوبر، (أذرتاج)
أكد مفوض شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورغنسن في تصريح للصحفيين في بروكسل أن أوروبا خفضت بشكل كبير اعتمادها على الغاز الروسي على الرغم من استمرار بعض البلدان الأعضاء في استيراد الغاز الطبيعي من الاتحاد الروسي.
وذكر المفوض أن الغاز الروسي كان يشمل 45 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية عام 2022 ولكنه أشار إلى أن هذا الرقم تراجع إلى 13 في المائة فقط حتى أكتوبر 2025.
وأوضح يورغنسن أن العقود قصيرة الأجل لشراء الغاز الطبيعي من روسيا ستظل سارية حتى يناير 2026 في حين أن العقود طويلة الأجل ستستمر حتى يناير 2027.
وفي الختام، صرح يورغنسن الذي وصل إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات الغاز من الاتحاد الروسي تماماً اعتباراً من عام 2027 وذلك تماشياً مع متطلبات حزمة العقوبات الاقتصادية التاسعة عشرة التي يستعد الاتحاد لفرضها على موسكو.
