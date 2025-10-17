أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية حيث إن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 29ر61 دولارا بمصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية في لندن بعد نمو مسجل بقدر 23ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 54ر57 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد أرتفاعه قدرها 08ر0 دولار.
