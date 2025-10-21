سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا

الاتصال بالمؤلف
- [10:37]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان
- 21.10.2025 [20:14]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث
- 21.10.2025 [19:02]
تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث
- 21.10.2025 [16:21]
انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط
- 21.10.2025 [14:22]
عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف
- 21.10.2025 [14:22]
الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م
- 21.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة
- 21.10.2025 [14:12]
الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:44]
رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها
- 21.10.2025 [13:39]
رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:27]
رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية
- 21.10.2025 [13:10]
الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان
- 21.10.2025 [13:02]
وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو
- 21.10.2025 [12:55]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث
- 21.10.2025 [12:51]
بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان
- 21.10.2025 [12:48]
الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي
- 21.10.2025 [12:24]
عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني
- 21.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون
- 21.10.2025 [12:13]
رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية
- 21.10.2025 [12:00]
عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا
- 21.10.2025 [11:37]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.10.2025 [11:01]
طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا
- 21.10.2025 [10:48]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 21.10.2025 [10:41]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.10.2025 [10:37]
حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان
- 21.10.2025 [10:21]
رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية
- 20.10.2025 [17:28]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان
- 20.10.2025 [16:36]
العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء
- 20.10.2025 [15:43]
نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 20.10.2025 [15:03]
تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار
- 20.10.2025 [14:19]
انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه
- 20.10.2025 [13:46]
بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا
- 20.10.2025 [13:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون
- 20.10.2025 [12:00]
خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية
- 20.10.2025 [11:09]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا
- 20.10.2025 [10:50]
فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم
- 20.10.2025 [10:42]
انخفاض سعر برميل النفط
- 20.10.2025 [10:32]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني
- 20.10.2025 [09:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]