سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا

باكو، 22 أكتوبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 42.2 دولارا ليصل إلى 4151.3 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.74 دولار لتصل إلى 48.44 دولارا.