وزير الخارجية: أذربيجان ترى علاقاتها مع إستونيا كاتصالات تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية الإستوني مارقوس تساهكنا ان أذربيجان ترى علاقاتها مع إستونيا كاتصالات تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والثقة وتعمل في هذا الاتجاه.

وأشار الوزير بايراموف إلى عقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية عام 2024 معلنا عن "التوصل إلى اتفاق بشأن عقد المشاورات الأخرى في النصف الأول من عام 2026 في باكو".