المغرب: تنظيم الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات

الرباط، 22 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تحتضن مدينة العرائش بشمال غرب المغرب، ما بين 28 أكتوبر الجاري و01 نوفمبر القادم، فعاليات الدورة الرابعة عشر من مهرجانها الدولي لتلاقح الثقافات.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، حسب بلاغ لجمعية اللوكوس للسياحة المستدامة، المنظمة للحدث، أن هذه الدورة التي تحمل شعار " من العرائش إلى العالم، لقاءات الثقافات وكونية القيم "، تعكس عمق الرؤية في جعل المهرجان منصة عالمية لتلاقح الثقافات، وتساهم في تعزيز الروابط بين الشعوب من خلال الفنون والتراث، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون الثقافي على المستوى العالمي.

سيتم بالمناسبة، العمل على استضافة فرق فنية تمثل مختلف القارات، من أجل تقديم عروض موسيقية واستعراضية تعكس تنوع الإيقاعات والثقافات، في أفق إغناء الحدث الثقافي ببعد كوني وإنساني متجدد.

كما سيعرف المهرجان، مشاركة إلى جانب المملكة المغربية، كل من إسبانيا، ألمانيا، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، بنما، إستونيا، العراق، البرازيل، كولومبيا، وباراغواي.

ويسعى المهرجان عبر تنظيمه لندوات فكرية، وأوراش تفاعلية، وعروض مشتركة بيت بين فنانين من ثقافات مختلفة، إلى نشر ثقافات الحوار ومناهضة خطاب الكراهية، وتعزيز الوعي الإنساني المشترك الذي يرى في الاختلاف مصدر غنى، لا سببا للانقسام.

تجتهد إدارة المهرجان لجعل هذه الدورة محطة مميزة، بما تحمل من رغبة أكيدة في ترسيخ مكانة مدينة العرائش كمنارة للتلاقح الثقافي، وكجسر للتعاون الفني والإنساني بين المغرب والعالم.