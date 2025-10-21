وزير الخارجية: تسرنا ملاحظة ديناميكية إيجابية بعد تشكيل مفوضية جديدة منذ مطلع 2025م

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية الإستوني مارقوس تساهكنا أن اجتماع اليوم شهد الإعراب عن الارتياح من التعاون في مجال التعليم ويدرس حاليا 373 مواطن أذربيجاني في مؤسسات التعليم العالي في إستونيا ويُعدّ هذا دليلا على وجود بيئة مناسبة ومريحة وآمنة للتعليم والعيش في إستونيا.

كما أكد الوزير مناقشته مع نظيره الإستوني بشكل مفصل المسائل في سياق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان مفيدا "نحن سعداء بملاحظة الديناميكية الإيجابية بعد تشكيل مفوضية جديدة في بداية عام 2025".