وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 22 أكتوبر اليوم نظيره الإستوني مارقوس تساهكنا، حيث جرى اجتماع ثنائي تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين.

وناقش الجانبان المسائل الثنائية والمتعددة الأطراف الراهنة إضافة إلى المسائل الإقليمية والعالمية وجرى تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز الحوار السياسي وتكثيف الاتصالات البرلمانية وتقوية القاعدة التعاهدية والقانونية. كما تم التأكيد على أهمية الاحترام والدعم المتبادلين للمصالح المشروعة للبلدين في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتطرق الوزيران إلى آفاق تطوير التعاون الاقتصادي مشيرين إلى وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والروابط. وتم التأكيد على أهمية تنشيط عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإستونيا.

وأحاط الوزير بايراموف نظيره الإستوني علما موسعا بآخر التطورات في عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا مشيرا إلى النتائج التاريخية لقمة واشنطن وأهمية التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام، مؤكداً على ضرورة قيام أرمينيا "بإزالة المطالبات الإقليمية ضد أذربيجان من دستورها" من أجل إرساء سلام دائم في المنطقة.

وفي ختام الاجتماعين، عُقد مؤتمر صحفي مشترك أدلى فيه الوزيران ببيانات حول نتائج المباحثات.