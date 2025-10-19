مسؤول في المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو: يجب أن يكون محور التعليم هو العناية بالبيئة
باكو، 20 أكتوبر، (أذرتاج)
قالت نائبة مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو في باكو مريم غفارزاده في المؤتمر الإقليمي الأول حول "التعليم الأخضر" الذي نظمته وزارة العم والتعليم الأذربيجانية مع الإيسيسكو ان أزمة المناخ تُشكل تهديدا للعالم والطبيعة والاقتصاد والمجتمعات ولذلك، يجب علينا إعادة النظر في كيفية تعليم الأجيال القادمة ولم يعد من الكافي الاعتماد على الدروس التقليدية فقط وبدلا من ذلك، يجب أن يكون الاهتمام بالبيئة ونمط الحياة المستدام وكيفية التكيّف مع تغير المناخ من المواضيع الأساسية في التعليم.
وأوضحت أن التعليم الأخضر ليس مجرد فكرة، بل ضرورة لا بد من تنفيذها أيضا قائلة إن "المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو الذي افتُتح في أبريل من هذا العام ويشمل بلدان جنوب القوقاز وآسيا الوسطى أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وتركمانستان يدعم هذه المبادرة وبالتعاون مع شركائنا الدوليين نعمل على تطوير تعليم شامل قائم على أسس علمية ومؤدّ إلى نتائج عملية" مضيفة "نؤمن بأن تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة لمواجهة التحديات البيئية هو أحد أهم الخطوات نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وقوة".
