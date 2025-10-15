عقد الدورة الثانية من المنتدى الأوراسي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في باكو

باكو، 16 أكتوبر، (اذرتاج)

أقيم حفل افتتاح الدورة الثانية من المنتدى الأوراسي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في مدينة باكو.

أفادت وكالة اذرتاج أن المنتدى يُنظم بالتعاون بين جامعة باكو الحكومية وشركة كودلانديا وجامعة بن غوريون الإسرائيلية ويهدف المنتدى إلى جمع العلماء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث الإنجازات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام وهو منصة هامة لتبادل الآراء والخبرات حول نظرية الذكاء الاصطناعي وتطوير الأساليب الجديدة وتطبيقات علم البيانات في مجالات مختلفة مثل الطب والأمن السيبراني والرياضة والزراعة.