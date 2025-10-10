صدور كتاب ثلاثي اللغة عن "النائبة الأولى للرئيس" يوثق أنشطة مهربان علييفا "هدفنا الرئيسي خدمة الشعب الأذربيجاني يظل ثابتاً وسيبقى كذلك"

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت دار نشر موسوعة جمهورية أذربيجان عن إصدار كتاب جديد بعنوان "النائبة الأولى للرئيس" وهو كتاب متوفر بثلاث لغات الأذربيجانية والإنجليزية والروسية.

والكتاب من تأليف الأكاديمي إميل نصيرلي والأكاديمي فكرت نقييف ويهدف إلى إطلاع القراء على الأعمال التي قامت بها النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في أذربيجان وحول العالم.

ويوثق الكتاب نشاط مهربان علييفا في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد والمشاريع التي نفذتها مؤسسة حيدر علييف تحت قيادتها. كما يتطرق إلى جهودها في الترويج لقيم أذربيجان الوطنية والروحية عالمياً وعملها الخيري في قطاعات العلوم والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والبيئة.

ويشتمل الكتاب على سبعة فصول ومقدمة وخاتمة ويُفتتح باقتباس لمهربان علييفا تقول فيه: "...تتغير أهدافنا في طبيعتها مع مرور السنين وظهور أفكار وخطط جديدة ولكن هدفنا الرئيسي خدمة الشعب الأذربيجاني يظل ثابتاً وسيبقى كذلك".