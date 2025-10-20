وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو
باكو، 21 أكتوبر، (اذرتاج)
تم تأجيل الاجتماع المخطط بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ماركو روبيو الذي كان في مرحلة التحضير في الأيام الأخيرة إلى أجل غير مسمى.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة سي إن إن أن الاجتماع المخطط له قد تم تأجيله مؤقتا ولكن القناة التلفزيونية توضح أنه لم يتم بعد توضيح السبب وراء عدم انعقاد الاجتماع هذا الأسبوع.
