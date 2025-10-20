رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال الرئيس الكازاخستاني "أود أن أشير بشكل خاص إلى الأهمية التاريخية للإعلان المتعلق بالتسوية السلمية للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا وكما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق فقد مضيتم قدماً ووقعتم على هذه الوثيقة المهمة على الرغم من تمتعكم بموقف قوي للغاية وهذا يدل على موقف أذربيجان الخاص والشعب الأذربيجاني الذي تقودونه وثقتهم في إمكاناتهم وإن الإرادة السياسية القوية والرؤية الاستراتيجية التي أظهرتموها هي مثال ساطع على المقاربة الحكيمة لحل القضايا المعقدة والمسؤولية تجاه مصير الأجيال القادمة".

كما أكد الرئيس توكاييف على أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المنطقة بأكملها وخارج حدودها.