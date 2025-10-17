المغرب: انطلاق النسخة التاسعة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة

الرباط، 18 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

احتضن الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط أمس الجمعة حفل انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة.

أفاد مراسل أذرتاج في الرباط أن حفل انطلاق هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي تستضيفها ملاعب المملكة المغربية إلى غاية الثامن من شهر نوفمبر تميزت بتقديم عروض فنية وموسيقية أمتعت الجمهور الغفير الحاضر عبر وصلات غنائية ولوحات معبرة جمعت بين الطابع المغربي الأصيل والدولي إضافة إلى إبراز أعلام المنتخبات الدولية المشاركة من مختلق القارات، هذا وتم أداء الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب وهي بعنوان “مرحبا بك".

وفي مباراة افتتاح هذه المنافسة التي تنظم بمشاركة 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات وتجرى في ثلاث ملاعب تابعة لأكاديمية محمد السادس والملعب الأولمبي بالرباط واجه المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في لقاء انتهى بتفوق اللاعبات البرازيليات بحصة 3-0.