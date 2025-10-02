وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

علم وتعليم

في ندوة طبية بالقنيطرة: ناظم صمادوف يؤكد استعداد أذربيجان لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع المغرب

القنيطرة، 3 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تم أمس بمدينة القنيطرة، غرب المغرب، تكريم سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، ناظم صمادوف، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من الندوات المجتمعية للصحة، التي تم تنظيمها في المركز الاستشفائي الزموري، وهو واحد من المستشفيات النموذجية بالمغرب، بفضل حنكة إدارتها وأطرها، وقيمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطن بكافة المنطقة ونواحيها.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج، أن هذه الندوة التي تناولت وناقشت موضوع " القلق والقولون العصبي: كيف نجد التوازن؟"، وأشرف على تقديم تفاصيلها، كل من الدكتور عصام حمرراس، جراحة الجهاز الهضمي، والدكتور محمد كحلوي، طبي نفسي، عرفت حضور فعاليات مهنية وهيئات ممثلة للمجتمع المدني ولقطاع الإعلام، بالإضافة إلى ممثل الدبلوماسية الأذربيجانية بالرباط.

وفي إطار تكريمه كضيف خاص لما يلعبه من دور ديبلوماسي فعال في خدمة العلاقة المغربية الأذربيجانية، عبر ناظم صمدوف، في كلمته التي قدمها وسط الحضور، عن خالص شكره على دعوته للمشاركة في فعاليات الندوة،

وعن التكريم الذي حظي به واستقبله بمشاعر سعيدة.

كما هنأ السفير، المركز الاستشفائي الزموري وجمعية أطباء الطوارئ بالقنيطرة على التنظيم المتميز لهذه الدورة الرابعة عشرة: " باختياركم فتح أبواب العلوم الطبية لعامة الناس، فإنكم تساهمون في نشر المعرفة القيّمة وتعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية المدنية في المجال الصحي. لقد جعل المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس المستنيرة، الصحة ركيزةً أساسيةً من ركائز التنمية البشرية. وتتوافق هذه الرؤية مع تجربة أذربيجان وأولوياتها، حيث تُعدّ الصحة العامة وتحديث هياكل المستشفيات وتعزيز البحث الطبي من بين المجالات الاستراتيجية للتعاون مع شركائنا الدوليين".

كما ذكر ناظم صمادوف، بما قدمته أذربيجان من مساعدات إنسانية وطبية، انطلاقًا من روح التضامن، لأكثر من 80 دولةً وعدة منظمات دولية خلال جائحة كوفيد-19.

وتعكس هذه المساهمة، يضيف السفير ، " قناعتنا الراسخة بأنه في مواجهة التهديدات الصحية العالمية، لا يمكن حماية مجتمعاتنا بفعالية إلا من خلال التعاون والتشارك. وبصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز (2019-2023)، اتخذت أذربيجان مبادرات مهمة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون الدولي وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والمعدات الطبية".

وتُعدّ المبادرات التالية جزءًا لا يتجزأ من إنجازات أذربيجان الدولية في قطاع الصحة:

∙ تنظيم قمم رفيعة المستوى مُخصصة للتضامن الصحي العالمي

∙ تنفيذ مشاريع إنسانية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

∙ مساهمات مالية ولوجستية في العديد من برامج منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى

∙ تطوير دبلوماسية صحية فعّالة، حيث تلعب الوقاية والمرونة دورًا محوريًا.

وفي هذا الإطار، أكد السفير استعداد أذربيجان لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع المغرب، معلنا أن جامعة أذربيجان الطبية في باكو تفتح أبوابها للطلاب المغاربة الراغبين في التدريب في العلوم الطبية والمشاركة في برامج التبادل والبحث، حيث يُمكن لهذا الإطار الأكاديمي المشترك أن يُشكل جسرًا مستدامًا بين الشعبين، وأن يُعزز جودة الموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية.

"إنني على يقين بأن مثل هذه الفعاليات ليست مجرد تجمعات طبية، بل هي أيضًا جسور للحوار والتضامن، ومن جهة أخرى فإن الالتزام المثالي للأطباء المغاربة وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الحاضرين هنا يستحق الإعجاب والتقدير، باعتبارهم يحملون رسالة إنسانية، وأساسية لبناء مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر مرونة، وأكثر تماسكًا".

ومن جهتها أشارت الإعلامية نبيلة بقاس من مجموعة " لوماتان "، والمكلفة بإدارة وتسيير الندوة، أن الهدف من مثل هذه الفعاليات هو تقديم مقاربات عملية تساعد المرضى على تعزيز التوازن النفسي والجسدي وتحسين جودة حياتهم اليومية.

كما عبرت عن سعادة الجهة المنظمة للحدث لحضور سفير أذربيجان بالمغرب، كضيف مميز وخاص، لا يتوقف في التحدث عن قيم التضامن والتعاون المشترك معبرة " عاشت الصداقة المغربية الأذربيجانية ".

وفي الختام أشرف مدير المركز الاستشفائي الزموري البروفيسور ياسين الحفياني الذي يعمل جاهدا من أجل تحسين الخدمات الصحية في المركز والاستجابة لاحتياجات المواطنين، على تكريم الأطر الطبية التي تتفاني في خدمة كل من هم في حاجة إلى مساعدات طبية خاصة عبر قسم المستعجلات، وأيضا البعض من المتقاعدين ومرضى سابقين كان من نصيبهم الشفاء بالمركز بعد حلات مرضية حرجة.

