سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 62 دولارا

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- [11:02]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:54]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [20:57]
وزير النقل الأذربيجاني: الممر الأوسط ليس بديلاً بل شريان يربط الشرق والغرب
- 22.10.2025 [18:27]
المغرب: تنظيم الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات
- 22.10.2025 [17:28]
وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو
- 22.10.2025 [16:10]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون
- 22.10.2025 [16:06]
وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو
- 22.10.2025 [16:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي
- 22.10.2025 [15:50]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي
- 22.10.2025 [15:38]
وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا
- 22.10.2025 [15:35]
وزير الخارجية الإستوني: نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
- 22.10.2025 [15:19]
الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء ويقلد بوسام "الاستقلال"
- 22.10.2025 [15:05]
وزير خارجية إستونيا: أذربيجان تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة
- 22.10.2025 [14:45]
رئيس وزراء أرمينيا يشكر رئيس أذربيجان
- 22.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [13:00]
ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة
- 22.10.2025 [11:48]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا
- 22.10.2025 [10:46]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا
- 22.10.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 22.10.2025 [10:37]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور جورجيا
- 22.10.2025 [09:13]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته كازاخستان
- 22.10.2025 [08:56]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان
- 21.10.2025 [20:14]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث
- 21.10.2025 [19:02]
تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث
- 21.10.2025 [16:21]
انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط
- 21.10.2025 [14:22]
عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف
- 21.10.2025 [14:22]
الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م
- 21.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة
- 21.10.2025 [14:12]
الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:44]
رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها
- 21.10.2025 [13:39]
رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا
- 21.10.2025 [13:27]
رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية
- 21.10.2025 [13:10]
الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان
- 21.10.2025 [13:02]
وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو
- 21.10.2025 [12:55]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث
- 21.10.2025 [12:51]
بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان
- 21.10.2025 [12:48]
الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي
- 21.10.2025 [12:24]
عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني
- 21.10.2025 [12:22]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون
- 21.10.2025 [12:13]
رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية
- 21.10.2025 [12:00]
عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا
- 21.10.2025 [11:37]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 21.10.2025 [11:01]
طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا
- 21.10.2025 [10:48]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 21.10.2025 [10:41]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 21.10.2025 [10:37]
حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان
- 21.10.2025 [10:21]
رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية
- 20.10.2025 [17:28]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان
- 20.10.2025 [16:36]